PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260102.2 Brunsbüttel: Kollision zwischen Lotsenversetzboot und Passagierschiff

Brunsbüttel (ots)

Am Neujahrstag ist es am Morgen vor der Schleuse Brunsbüttel zu einem Seeunfall gekommen. Eine Person erlitt hierbei eine leichte Verletzung, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Das Passagierschiff befand sich mit insgesamt 92 Personen an Bord, 69 Passagiere und 23 Besatzungsmitglieder, auf der Reise von Hamburg nach Kiel. Während des Lotsenversetzmanövers vor der Schleuse Brunsbüttel kollidierten die beiden Fahrzeuge aus bisher nicht geklärter Ursache miteinander. Durch den Zusammenstoß barsten bei dem Passagierschiff mehrere Glasfenster nicht besetzter Passagierkabinen. Da zum Unfallzeitpunkt Windstärken von 6 bis 8 Beaufort und Wellenhöhen um die 2 bis 3 Meter herrschten, drangen über diese Fenster größere Mengen Wasser in das Fahrzeug ein.

Nach dem Unglück verlegte das Passagierschiff aus eigener Kraft in die Schleuse Brunsbüttel, wo die Freiwillige Feuerwehr Brunsbüttel Maßnahmen zur Leckabwehr und zum Trockenlegen traf. Auf Weisung der Verkehrszentrale NOK verlegte es anschließend zum Südkai nach Brunsbüttel und unterliegt einem Weiterfahrverbot bis zur Attestierung der Schwimmfähigkeit. Die Passagiere konnten das Schiff nach eigenem Ermessen verlassen oder an Bord bleiben. Busse zur Abreise wurden durch die Reederei organisiert. Am Lotsenversetzboot entstand kein Schaden.

Lediglich ein Passagier erlitt im Zuge des Unfalls einen Schock, konnte jedoch an Bord verbleiben.

Die Ermittlungen dauern an. Angaben zur genauen Schadenshöhe sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:23

    POL-IZ: 260102.1 Heide: Sachbeschädigung an Parteibüro - Zeugen gesucht!

    Heide (ots) - Am letzten Tag des Jahres 2025 haben Unbekannte durch einen Steinwurf einen Schaden an dem Parteibüro der CDU in Heide angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen Randalierer um 19.19 Uhr einen Stein gegen eine Fensterscheibe des Parteibüros in der Straße Neue Anlage. ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 12:26

    POL-IZ: 260101.1 Kreis Steinburg/Kreis Dithmarschen: Silvesterbilanz der Polizei

    Kreis Steinburg/Kreis Dithmarschen (ots) - In der Silvesternacht registrierte die Polizei in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen zahlreiche Einsätze rund um den Jahreswechsel. Die Einsatzkräfte zählten im Zeitraum vom 31. Dezember 2025, 18:00 Uhr, bis zum 01. Januar 2026, 06:00 Uhr, 27 Einsätze im Kreis Steinburg und 29 Einsätze im Kreis Dithmarschen mit Bezug ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:46

    POL-IZ: 251230.4 Itzehoe: Jugendlicher entwendet Feuerwerkskörper

    Itzehoe (ots) - Montagnachmittag soll ein 15-jähriger Jugendlicher in einem Discounter in Itzehoe Feuerwerkskörper gestohlen haben. Als ein Marktangestellter ihn im Ausgangsbereich hinter den Kassen aufhalten wollte, stieß der Jugendliche den Mann zurück und zeigte eine bedrohliche Faustgeste. Gegen 17:25 Uhr erhielt ein 31-jähriger Angestellter in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren