Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Lyon-Sussmann-Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr ereignete sich am Sonntag (25.01.2026) in der Lyon-Sussmann-Straße in Böblingen eine Verkehrsunfallflucht, zu der das Polizeirevier Böblingen noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren die Seite eines geparkten VW Touareg und machte sich anschließend davon. Der entstandene Sachschaden wurde etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell