PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Lyon-Sussmann-Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr ereignete sich am Sonntag (25.01.2026) in der Lyon-Sussmann-Straße in Böblingen eine Verkehrsunfallflucht, zu der das Polizeirevier Böblingen noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren die Seite eines geparkten VW Touareg und machte sich anschließend davon. Der entstandene Sachschaden wurde etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 09:49

    POL-LB: Böblingen-Dagersheim: 48-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

    Ludwigsburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (25.01.2026) gegen 04.30 Uhr war ein 48 Jahre alter Ford-Fahrer in der Böblinger Straße in Dagersheim in einen Unfall mit einem Sachschaden von rund 30.000 Euro verwickelt. Der Mann befuhr die Böblinger Straße in Richtung Böblingen, wobei er auf Höhe einer Tankstelle nach links von der Fahrbahn abkam und über die ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:22

    POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: witterungsbedingte Verkehrsunfälle

    Ludwigsburg (ots) - Aufgrund starker Schneefälle wurden beim Polizeipräsidium Ludwigsburg seit gestern Abend (25.01.2026, 20:00 Uhr) 65 Verkehrsunfälle registriert, davon 21 auf den Autobahnen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 560.000 Euro, davon rund die Hälfte durch Unfälle auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren