PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt - Aufzüge und Kundgebungen im Innenstadtbereich - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Düsseldorf (ots)

Samstag, 31. Januar 2026

Für den morgigen Samstag, 31. Januar 2026, sind der Polizei ab den Mittagsstunden mehrere Versammlungen angezeigt. Es werden insgesamt mehrere Tausend Teilnehmende erwartet.

Insbesondere zwei Aufzüge, die von der Friedrich-Ebert-Straße über innerstädtische Straßen bis zum Schadowplatz bzw. zum Landtag ziehen, dürften in der relevanten Zeit für verkehrliche Beeinträchtigungen sorgen. Die Sammelphasen für diese Aufzüge beginnen um 12:00 bzw. 14:00 Uhr. Hinzu kommen weitere Kundgebungen im Bereich der Innenstadt.

Zahlreiche Beamtinnen und Beamte sind im Einsatz, um die Versammlungsteilnehmenden und Unbeteiligte zu schützen. Die Polizei wird die Einschränkungen im Straßenverkehr so gering wie möglich halten. Besucher der Innenstadt werden dennoch gebeten, für die An- und Abreise auf die Angebote des ÖPNV, insbesondere die unterirdisch verkehrenden Bahnen, zurückzugreifen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren