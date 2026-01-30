Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt - Aufzüge und Kundgebungen im Innenstadtbereich - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Düsseldorf (ots)

Samstag, 31. Januar 2026

Für den morgigen Samstag, 31. Januar 2026, sind der Polizei ab den Mittagsstunden mehrere Versammlungen angezeigt. Es werden insgesamt mehrere Tausend Teilnehmende erwartet.

Insbesondere zwei Aufzüge, die von der Friedrich-Ebert-Straße über innerstädtische Straßen bis zum Schadowplatz bzw. zum Landtag ziehen, dürften in der relevanten Zeit für verkehrliche Beeinträchtigungen sorgen. Die Sammelphasen für diese Aufzüge beginnen um 12:00 bzw. 14:00 Uhr. Hinzu kommen weitere Kundgebungen im Bereich der Innenstadt.

Zahlreiche Beamtinnen und Beamte sind im Einsatz, um die Versammlungsteilnehmenden und Unbeteiligte zu schützen. Die Polizei wird die Einschränkungen im Straßenverkehr so gering wie möglich halten. Besucher der Innenstadt werden dennoch gebeten, für die An- und Abreise auf die Angebote des ÖPNV, insbesondere die unterirdisch verkehrenden Bahnen, zurückzugreifen.

