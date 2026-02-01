Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Alleinunfall auf der A 1 bei Wuppertal - Pkw kommt von Fahrbahn ab und bleibt in Bäumen stecken - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 31. Januar 2026, 04:20 Uhr

Bei einem Alleinunfall am frühen Samstagmorgen auf der A 1 bei Wuppertal wurde ein Mann so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Er hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 24-jährige Mann mit seinem VW auf der A 1 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Als er beabsichtigte auf den Parkplatz der Raststätte Kucksiepen zu fahren, verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer aus Gevelsberg geriet mit seinem Pkw in die Böschung und blieb schließlich zwischen mehreren Bäumen stecken. Er konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen, hatte sich aber so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

