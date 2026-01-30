POL-D: Pressemeldung der Polizei Neuss: Mordkommission Waldsee -10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt
Düsseldorf (ots)
Im Rahmen der Mordkommission Waldsee loben die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Stadt Dormagen jeweils eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und Verurteilung eines Tatverdächtigen führen, aus.
Hier geht es zur Pressemitteilung mit weiteren Informationen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6207606
