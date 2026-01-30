Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Für Hinweise: 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Dormagen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, der Polizei Rhein-Kreis Neuss, Polizei Düsseldorf und Stadt Dormagen Mit Pressemitteilung vom 29.01.2026 - 08:50 Uhr Spaziergänger findet Leiche - Mordkommission ermittelt - Polizei sucht Zeugen berichteten wir über den Fund einer jugendlichen Leiche.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6206206

Am Donnerstag (29.01.) führte die Polizei am Fundort eine umfangreiche Spurensuche durch. Zusätzlich haben Beamte des Kriminalkommissariats 11 des PP Düsseldorf zahlreiche Befragungen und Vernehmungen von Zeugen durchgeführt. Die Spuren und Hinweise werden fortlaufend ausgewertet, deuten zum jetzigen Zeitpunkt auf ein Kapitalverbrechen hin und haben bislang nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen geführt.

Daher loben die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Stadt Dormagen jeweils eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und Verurteilung eines Tatverdächtigen führen, aus.

Hinweise zur Mordkommission Waldsee nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 02131 3000, 0211 8700, der Mailadresse poststelle@polizei.nrw.de oder persönlich an jeder Polizeidienststelle entgegen.

