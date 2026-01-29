Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: BMW überschlägt sich im Kreisverkehr - 2 verletzte Personen

Neuss (ots)

Am heutigen Tag gegen 16 Uhr befuhr ein 41-jähriger Neusser zusammen mit einer 37-jährigen Frau aus Meerbusch als Beifahrerin in seinem BMW die Hammer Landstraße aus Richtung Neuss kommend in Richtung Willy-Brand-Ring. Kurz vor dem Kreisverkehr an einem Möbelhaus scherte der PKW aus, überholte mehrere Fahrzeug und kam im Bereich des Kreisverkehrs ins Schleudern. Trotzdem versuchte der Fahrer, den Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu befahren. Nach einem Kontakt mit dem Bordstein überschlug sich der PKW mehrfach und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen des Fahrzeugs, konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und zeigten sich im Anschluss aggressiv gegenüber anwesenden Zeugen und Ersthelfern. Hierbei bewarf die Frau eine Gruppe anwesender Schüler u.a. mit einer leeren Glasflasche. Getroffen wurde glücklicherweise niemand. Bei Eintreffen von Polizeibeamten konnte bei beiden Fahrzeuginsassen deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Größere Verletzungen trugen beide offenbar nicht davon. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigten sich die beiden Insassen des BMW aggressiv und uneinsichtig. Da beide jeweils angaben, den BMW gefahren zu haben und die Zeugenaussagen diesbezüglich ebenfalls auseinander gingen, wurde beiden im Anschluss an eine erste medizinische Versorgung im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme weiträumig abgesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrseinschränkungen. Der BMW wurde nach Abschluss der Maßnahmen durch den Abschleppdienst geborgen und zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Der genaue Unfallhergang und die Frage, wer den BMW zur Unfallzeit gefahren hat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An dem PKW entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Kl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell