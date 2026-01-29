Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 18-Jähriger am Hauptbahnhof beraubt

Neuss (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 29. Januar, war ein 18-Jähriger am Neusser Hauptbahnhof unterwegs. Gegen 0:40 Uhr wurde er vor dem Haupteingang von einer bislang unbekannten Person konfrontiert. Der Mann riss dem Neusser das Handy aus der Tasche, zeigte ihm offenbar ein Messer und nahm das Mobiltelefon an sich. Danach flüchtete der Verdächtige durch den Seitenausgang des Hauptbahnhofs. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief negativ.

Das Kriminalkommissariat 22 hat deshalb die Suche nach dem Räuber aufgenommen. Dieser wird beschrieben als Mann von etwa 165 Zentimetern Größe mit südländischem Erscheinungsbild. Er soll lange Haare und einen Bart sowie eine schwarze Kappe getragen und wenig Zähne im Mund haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (dsch -15)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell