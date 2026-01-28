Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Unbekannte durchtrennen Kabel entlang der Regionalbahntrasse
Kaarst (ots)
Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen (28.01.) Kabel an der Regionalbahntrasse der S 28 zwischen Neuss und Kaarst durchtrennt.
Nur einen Tag zuvor, am Dienstagmorgen, hatten Unbekannte an der Regionalbahntrasse bereits zwei Kabel durchtrennt. Infolgedessen kam es zu Störungen im Bereich der Regiobahn und der Autobahnmeisterei Kaarst.
Die Ermittler des Staatsschutzkommissariats Düsseldorf prüfen nun, ob es sich um einen gezielten Angriff auf die kritische Infrastruktur handelt.
Daher teilen wir die Pressemeldung des PP Düsseldorf. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6205773
