Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Dienstag (27.01.), zwischen 8:30 Uhr und 9 Uhr, kam es mutmaßlich zu einer Verkehrsunfallflucht an der Tannenstraße in Neuss, wobei ein Pkw beschädigt wurde, welcher am rechten Fahrbahnrand in Richtung Föhrenweg abgestellt war. Nach ersten Ermittlungen konnte eine Zeugin beobachten, dass in der angegebenen Zeit ein großer Lkw mit einer Werbeaufschrift die Tannenstraße in Richtung Föhrenweg befuhr und dabei eine Kunststoffabdeckung auf Höhe des beschädigten Fahrzeugs verlor.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den oder die Fahrer/in des Lkw. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell