Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Weißer Tesla flieht nach Zusammenstoß
Kaarst (ots)
Am Dienstag, 27. Januar, hat sich gegen 18:15 Uhr ein Unfall an der Kreuzung Neersener Straße und Girmes-Kreuz-Straße in Kaarst ein Unfall ereignet. Ein 18-Jähriger befuhr die Neersener Straße nach aktuellem Kenntnisstand in Fahrtrichtung Schiefbahn und beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Unter bislang nicht eindeutig geklärten Umständen kam es dabei zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug, vermutlich einem weißen Tesla. Dieser soll sich ohne anzuhalten vom Ort des Geschehens entfernt haben. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand.
Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der suche nach dem weiteren Beteiligten. Dieser wird gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts unter 02131 3000 der per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. Mögliche Zeugen könne unter diesen Kontaktdaten ebenfalls weiterführende Hinweise liefern.
