Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Berauschter Autofahrer rammt Bus

Neuss (ots)

Am Montag, 26. Januar, ist es an der Bergheimer Straße im Neusser Stadtteil Reuschenberg zu einem Unfall gekommen.

Aus zunächst ungeklärter Ursache fuhr gegen 15:15 Uhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer einem vor ihm fahrenden Linienbus auf. Dabei wurde der Neusser leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Im Verlauf der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Entwicklungen aufgenommen.

Weiterführende Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

