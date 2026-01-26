Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst E-Scooter-Dieb

Neuss (ots)

Am Freitag, 23. Januar, ging ein Alarm bei der Polizei in Neuss ein. Kurz nach 15:30 Uhr hatten Zeugen an der Venloer Straße eine männliche Person beobachtet, die offenbar das Schloss eines abgestellten E-Scooter aufgebrochen haben soll. Vor Ort folgten die eingesetzten Beamten den Angaben der Zeugen in Richtung Gladbacher Straße, wo sie einen 44-jährigen Serben mit dem genannten E-Scooter antreffen und anhalten konnten. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Der E-Scooter wurde an seinen Besitzer zurückgegeben.

Außerdem ergaben sich Hinweise darauf, dass an der Tat eine weitere Person beteiligt gewesen sein könnte. Dabei könnte es sich um einen Mann im Alter von 30 bis 35 Jahren handeln, mit weißem Bart und bekleidet mit einer grauen Jacke, blauen Jeans-Hosen und einer Mütze.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell