Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erneuter Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neuenhausen

Grevenbroich (ots)

Zum wiederholten Male kam es am Sonntag (25.01.) gegen 09:00 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Grevenbroich Neuenhausen.

Die Polizei unterstützte zunächst die Feuerwehr bei der Rettung der Bewohner, indem sie die Rettungswege freihielt.

Durch den entstandenen Rauch wurde eine Person leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand in den Kellerräumlichkeiten des Gebäudes ausgebrochen sein.

Brandstiftung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen.

Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar.

Während der Arbeiten von Feuerwehr und Polizei erhielten Polizeibeamte den Verdacht, dass ein 17-jähriger Grevenbroicher mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen könnte. Dieser wurde zwecks weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen, wie erkennungsdienstliche Behandlung und Vernehmung, zu einer Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Inwiefern er mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen könnte, ist weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Brandexperten des Kriminalkommissariats 11 haben im Laufe des Montags (26.01.) die neuerlichen Ermittlungen aufgenommen.

Zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tathergang und möglichen Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Hinweis der Polizei: Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

