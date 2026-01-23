Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst Ladendiebe

Neuss (ots)

Am Donnerstag, 22. Januar, haben zwei Männer aus Belarus im Alter von 34 und 21 Jahren sowie ein 26-jähriger Russe offenbar versucht, Waren aus einem Geschäft an der Niederstraße in der Neusser Innenstadt zu entwenden. Dabei wurden sie über ein Videoüberwachungssystem erfasst. Die Verdächtigen versuchten offenbar, die Sicherungsvorrichtungen mehrere Waren zu entfernen. Als sie das Geschäft verließen, wurden sie von den Ladendetektiven des Geschäfts angesprochen. Die mutmaßlichen Diebe versuchten zu fliehen, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Verletzt wurde dabei niemand. Zwei der Männer konnten festgehalten werden, einem dritten gelang zunächst die Flucht.

Die allarmierten Beamten der Neusser Polizei konnten ihn kurze Zeit später in einem Bus antreffen. Zwei der drei Männer waren bereits aufgrund ähnlicher Delikte polizeibekannt. Alle drei wurden vorläufig festgenommen, das Diebesgut - Waren im vierstelligen Wertbereich - wurde sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, weiterführende Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

