Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Autofahrer nach Unfallflucht

Grevenbroich (ots)

Ermittler des Verkehrskommissariats 1 aus Grevenbroich suchen den Fahrer eines blauen Autos. Der Unbekannte soll am Mittwoch (21.01.), gegen 16:15 Uhr, mit dem Außenspiegel seines Wagens ein 5 Jahre altes Mädchen angefahren und leicht verletzt haben. Nach dem Unfall setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Verbindungsweg von der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule zur Von-Bodelschwingh-Straße. Obwohl die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge laut Verkehrszeichen verboten ist, war der Autofahrer aus Richtung Schule gekommen und in Richtung Von-Bodelschwingh-Straße gefahren. Sein rechter Außenspiegel hatte auf dem schmalen Weg die Schulter der entgegenkommenden Fußgängerin touchiert.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell