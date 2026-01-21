Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten

Neuss (ots)

Am Dienstag, 13. Januar, ist es am Kreisverkehr zwischen den Straßen An der Norf, Am Goldberg und Schnellenbergstraße in Neuss zu einem Unfall gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen querte eine 22-Jährige dort gegen 16:30 Uhr einen Fußgängerüberweg vor einem Friseur-Geschäft, als sie von einem von links kommendem Fahrzeug touchiert wurde, wobei die Frau verletzt wurde. Der Autofahrer soll nach bisherigen Kenntnissen kurz stehen geblieben und ausgestiegen, hat seine Fahrt dann aber offenbar fortgesetzt.

Zur Klärung des Sachverhalts ist das Verkehrskommissariat 1 nun auf der Suche nach dem unbekannten Unfallbeteiligten.

Dabei soll es sich um einen auffallend großen und dünnen Mann handeln, mit grauen Haaren und Brille, der mit einer grauen Jacke und einer hellblauen Hose bekleidet war. Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

