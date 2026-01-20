Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Berauschte Flucht vor der Polizei endet am Baum

Neuss (ots)

Am Montag, 19. Januar, beabsichtigte ein Beamter der Motorradstaffel der Neusser Polizei, einen 38-jährigen Pkw-Fahrer in Neuss zu kontrollieren. Das Anhaltesignal wurde zunächst im Bereich der Kanalstraße / Kaiser-Friedrich-Straße gegeben, als der Verkehrsteilnehmer nicht reagierte, schloss der Motorradpolizist auf Höhe der Drususallee zu ihm auf und wies den Dormagener an, rechts zu halten. Dieser versuchte daraufhin, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Es kam zu einer Nachfahrt durch die Neusser Innenstadt, bei der der Beschuldigte unter anderem Rot zeigende Ampeln missachtete und über Gehwege sowie die Fahrbahn des Gegenverkehrs fuhr. Dabei erreichte er zwischenzeitlich überhöhte Geschwindigkeiten. Durch den Flüchtigen wurden andere Autofahrer sowie Fußgänger gefährdet, diese konnten jedoch ausweichen, so, dass niemand verletzt wurde. Schließlich fuhr der 38-Jährige auf der Adolf-Flecken-Straße über einen Gehweg, wo er leicht mit einem Baum kollidierte und seine Flucht nicht fortsetzen konnte. Der Verdächtige konnte gefasst werden.

Im weiteren Verlauf der Ermittlung stellte sich heraus, dass der Dormagener ohne Führerschein, dafür aber offenbar unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel unterwegs war. Er wurde auf eine Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurden im Fahrzeug Bargeld und Wertgegestände gefunden, bei denen es sich möglicherweise um Diebesgut handeln könnte.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

