POL-HH: 260114-6. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach Wohnungsraub in Hamburg-Lurup

Tatzeit: 14.01.2026, 13:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Lurup, Bornheide

Heute Mittag haben zwei Unbekannte einen 21-Jährigen und seine 52-jährige Mutter in deren Wohnung im Hamburger Stadtteil Lurup überfallen. Die Polizei Hamburg sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die unbekannten Männer an der Wohnungstür und drängten den 21-Jährigen, der die Tür öffnete, unvermittelt zurück in die Wohnung. Unter Anwendung von Gewalt entwendeten die Täter mehrere Wertgegenstände und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Passantinnen und Passanten wurden auf Hilferufe aus der Wohnung aufmerksam und riefen die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden daraufhin die Mutter und ihren Sohn gefesselt, jedoch unverletzt in der Wohnung auf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte bislang nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen, die wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 190 cm - kräftige Statur - auffällig große Nase - blau-graue Augen - rechter Unterarm mit Tätowierungen - bekleidet mit einer grauen Mütze, grauem Pullover, dunkler Hose und schwarzen Stiefeln

Täter 2:

- männlich - circa 190 cm - kräftige Statur - "osteuropäische" Erscheinung - dunkle Augen - trug eine eckige, schwarze Brille - Muttermal unter dem rechten Auge - bekleidet mit einer schwarzen Mütze, schwarzem Schal, schwarzer Hose, grauem T-Shirt, schwarzen Stiefeln

Das Raubdezernat der Region Altona (LKA 124) führt die andauernden Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

