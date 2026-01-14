Polizei Hamburg

POL-HH: 260114-3. Fahrzeugführer flüchtet vor der Polizei und verursacht einen Verkehrsunfall - Erste Erkenntnisse

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.01.2026, 03:42 Uhr

Tatort: Hamburg-Tonndorf, Tonndorfer Hauptstraße

Einsatzkräfte der Polizei nahmen vergangene Nacht einen 25-jährigen Autofahrer vorläufig fest, nachdem dieser versucht hatte, vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Bei der Anhaltesituation machten die Polizistinnen und Polizisten von ihrer Schusswaffe Gebrauch.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 38 den Fahrer eines Mercedes in Höhe der Kreuzung Jenfelder Allee / Öjendorfer Damm im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten und kontrollieren, nachdem das Fahrzeug den Einsatzkräften aufgrund mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war.

Der Mercedes-Fahrer reagierte daraufhin nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und versuchte zu flüchten. Im Zuge der weiteren Fahrt durch mehrere Straßen in den Stadtteilen Jenfeld und Tonndorf missachtete der Fahrer diverse Verkehrsregeln und fuhr grob verkehrswidrig und rücksichtslos, unter anderem über einen Geh- und Radweg und eine rote Ampel. Weitere alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen konnten im Verlauf der Verfolgungsfahrt den Mercedes in der Tonndorfer Hauptstraße stoppen und zunächst einkeilen.

Während die Beamtinnen und Beamten an das Fahrzeug herantraten, setzte der Mercedes-Fahrer plötzlich in Richtung der einschreitenden Polizistinnen und Polizisten zurück und rammte bei diesem erneuten Fluchtversuch zwei Funkstreifenwagen. Hierbei kam es durch die Einsatzkräfte zu einer Schussabgabe auf die hinteren Reifen des Fahrzeugs, verletzt wurde dabei niemand.

Kurz darauf stieß das Fahrzeug schließlich gegen einen Baum und kam dort zum Stehen. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen den 25-jährigen Fahrer (deutsche Staatsangehörigkeit) sowie seinen 24-jährigen Beifahrer (syrische Staatsangehörigkeit) vorläufig fest.

In diesem Zusammenhang wurde der 25-Jährige leicht verletzt und später durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Bei dem Mann erhielten die Einsatzkräfte Hinweise darauf, dass dieser unter Einfluss berauschender Mittel gefahren war, und ordneten eine Blutprobe gegen den Tatverdächtigen an. Darüber hinaus leiteten sie gegen den 25-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts mehrerer Delikte ein.

Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte ein Magazin (mit mehreren Patronen), welches sie sicherstellten. Gegen die Tatverdächtigen leiteten sie daraufhin ein weiteres Strafverfahren ein.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort die ersten Ermittlungen, die durch das örtliche zuständige Landeskriminalamt (LKA 151) fortgeführt werden.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme und setzte zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls einen 3D-Scanner ein.

Die Ermittlungen dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell