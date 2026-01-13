Polizei Hamburg

POL-HH: 260113-1. Polizei durchsucht Cannabis-Shops wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis in Hamburg und Nordrhein-Westfalen

Hamburg (ots)

Zeit: 12.01.2026, ab circa 10:30 Uhr

Orte: Hamburg-HafenCity, Überseeboulevard, und -Altona-Nord, Oeverseestraße, sowie Dormagen (Nordrhein-Westfalen)

Einsatzkräfte der Polizeien Hamburg und Neuss haben gestern in Hamburg und Dormagen jeweils zwei Cannabis-Shops sowie zwei Wohnungen durchsucht und unter anderem mehrere Kilogramm Cannabidiol-Blüten (CBD-Blüten) beschlagnahmt.

Ein Hinweis führte die Beamtinnen und Beamten des Drogendezernates des Landeskriminalamtes Hamburg (LKA 68) auf die Spur eines 39-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Im Rahmen der Ermittlungen verdichteten sich die Anhaltspunkte, dass er als Betreiber zweier Cannabis-Shops in der Hamburger HafenCity und in Dormagen gewerbsmäßig illegal Handel mit Cannabis treibt.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse beim zuständigen Amtsgericht, welche gestern Vormittag vollstreckt wurden. In dem Geschäft am Überseeboulevard beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem circa 3,9 Kilogramm CBD-Blüten, rund 150 Gramm Haschisch, vorgedrehte Joints sowie Verpackungsmaterialien. In der Filiale in Dormagen, die mittlerweile durch einen 45-jährigen Deutschen betrieben wird, stellten die Einsatzkräfte rund 850 Gramm CBD-Blüten sicher.

In einer von dem 39-Jährigen angemieteten Wohnung in der Oeverseestraße beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten weitere etwa 2,6 Kilogramm CBD-Blüten und etwa 200 Gramm Haschisch. In seiner Dormagener Wohnung wurden keine verfahrensrelevanten Gegenstände entdeckt.

Neben den Ermittlungen gegen die beiden Filialbetreiber führen die Strafverfolgungsbehörden nun auch Ermittlungen gegen einen 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der als Verkäufer in dem Shop in der HafenCity tätig war.

Die Ermittlungen des LKA 68 sowie des Kriminalkommissariats 14 der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz dauern an. Dabei wird auch geprüft, welchen Wirkstoffgehalt die CBD-Blüten aufweisen.

Zim.

