POL-HH: 260112-2. Vermisstenfahndung nach 53-jähriger Frau aus Hamburg-Eppendorf

Zeit: seit 09.01.2026, 20:00 Uhr

Ort: Hamburg-Stellingen, Melanchthonstraße

Seit Freitagabend wird die 53-jährige Sylvia Endrigkeit, die im Hamburger Stadtteil Stellingen lebt, vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach der Vermissten.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ die Frau am Freitagabend ein Krankenhaus in Eppendorf gegen ärztlichen Rat und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der 53-Jährigen, für die eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund hat heute ein Richter am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- 167 cm groß - scheinbares Alter: 45 Jahre - hagere Statur - lange, braune Haare - zuletzt bekleidet mit einer grauen Jogginghose, grauen Sweatshirtjacke, schwarzen Schuhen - trägt einen schwarzen Rucksack bei sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die 53-Jährige auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

