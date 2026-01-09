Polizei Hamburg

POL-HH: 260109-3. Ergänzung zur Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Othmarschen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 27.12.2025, nachmittags

Ort: Hamburg-Othmarschen, Albertiweg

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Hamburg seit knapp zwei Wochen öffentlich nach der 13-jährigen Aaliyah Jolie Fritzenwanker aus dem Stadtteil Othmarschen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ die Minderjährige am 27.12.2025 ihre Wohnanschrift, kehrte jedoch nicht dorthin zurück.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und für sie eine Eigengefährdung angenommen wird, erließ ein Richter einen Beschluss zur öffentlichen Suche nach der Vermissten.

Diese wird wie folgt beschrieben:

- augenscheinliches Alter: 16 bis 19 Jahre - 160 bis 165 cm groß - schlank - lange, lockige, schwarze Haare - zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke, einem rosafarbenen Pullover sowie schwarzen Schuhen - führte eine schwarze Handtasche mit sich

Inzwischen liegen dem zuständigen Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 181) konkrete Hinweise vor, dass sich die Vermisste im Bundesland Sachsen, im Großraum Leipzig aufhalten dürfte.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell