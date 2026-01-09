POL-HH: 260109-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Alsterdorf
Hamburg (ots)
Zeit: seit 02.01.2026, 21:00 Uhr
Ort: Hamburg-Alsterdorf, Feuerbergstraße
Seit Donnerstagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 14-jährigen Sophie J. aus dem Stadtteil Alsterdorf.
Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6192845
Die Vermisste kehrte in der vergangenen Nacht eigenständig und wohlbehalten zu ihrer Wohnunterkunft zurück.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
