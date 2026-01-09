Polizei Hamburg

POL-HH: 260109-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Alsterdorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 02.01.2026, 21:00 Uhr

Ort: Hamburg-Alsterdorf, Feuerbergstraße

Seit Donnerstagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 14-jährigen Sophie J. aus dem Stadtteil Alsterdorf.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6192845

Die Vermisste kehrte in der vergangenen Nacht eigenständig und wohlbehalten zu ihrer Wohnunterkunft zurück.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

