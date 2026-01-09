PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260109-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Alsterdorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 02.01.2026, 21:00 Uhr

Ort: Hamburg-Alsterdorf, Feuerbergstraße

Seit Donnerstagnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 14-jährigen Sophie J. aus dem Stadtteil Alsterdorf.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6192845

Die Vermisste kehrte in der vergangenen Nacht eigenständig und wohlbehalten zu ihrer Wohnunterkunft zurück.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren