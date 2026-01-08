POL-HH: 260108-2. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Alsterdorf

Polizei Hamburg

Zeit: seit 02.01.2026, 21:00 Uhr

Ort: Hamburg-Alsterdorf, Feuerbergstraße

Seit vergangenem Freitag wird die 14-jährige Sophie Jacob aus dem Stadtteil Alsterdorf vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Jugendliche verließ ihre Wohnunterkunft und kehrte nicht wie vereinbart zurück. In den darauffolgenden Tagen bestand noch vereinzelt telefonischer Kontakt der Erziehungsberechtigten zu der Vermissten.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Lichtbild nach der Jugendlichen, die etwa 165 cm groß ist und dunkelbraune, lockige Haare hat.

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 145) hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

