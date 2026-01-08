Polizei Hamburg

POL-HH: 260108-1. Zeugenaufruf nach Raub in Eimsbütteler Restaurant

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.01.2026, 11:58 Uhr

Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Osterstraße, zwischen Hellkamp und Schopstraße

Drei Männer haben gestern Mittag in einem Lokal im Stadtteil Eimsbüttel eine 41-Jährige beraubt und sind anschließend mit ihrer Beute geflüchtet. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des örtlich zuständigen Raubdezernates (LKA 134) zufolge führten drei Gäste ein Gespräch mit der 41-jährigen Geschäftsführerin. In diesem Rahmen entrissen ihr die Männer unvermittelt einen mitgeführten Rucksack mit den Tageseinnahmen. Anschließend flüchteten sie zu einem in der Nähe stehenden Pkw, der daraufhin in bislang unbekannte Richtung davonfuhr. Bei der kurzzeitigen Verfolgung durch die Inhaberin und weitere Mitarbeitende verletzte sich die 41-Jährige leicht, eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen, die wie folgt beschrieben werden:

- 20 bis 25 Jahre alt - etwa 165 cm groß - "südländisches" Erscheinungsbild - dunkel gekleidet

Das LKA 134 führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

