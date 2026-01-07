PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260107-3. Vermisstenfahndung nach 16-Jährigem aus Hamburg-Bahrenfeld

POL-HH: 260107-3. Vermisstenfahndung nach 16-Jährigem aus Hamburg-Bahrenfeld
  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 07.01.2026, 03:30 Uhr

Ort: Hamburg-Bahrenfeld, Theodorstraße

Seit den frühen Morgenstunden wird der 16-jährige Yahya Mohammad Ahmed Ali aus dem Stadtteil Bahrenfeld vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Foto nach ihm und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Der Vermisste, für den eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, verließ in der Nacht zu heute seine Wohngruppe und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Jugendlichen, der wie folgt beschrieben wird:

   - scheinbares Alter: 16 Jahre
   - circa 185 cm groß
   - schlanke Statur
   - schwarze Haare
   - zuletzt bekleidet mit: weißem T-Shirt, dunkler Hose sowie einer 
     schwarzen, kurzen Jacke

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 124) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, können Sie sich auch direkt beim polizeilichen Notruf 110 melden.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren