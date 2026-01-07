Polizei Hamburg

POL-HH: 260107-3. Vermisstenfahndung nach 16-Jährigem aus Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Zeit: seit 07.01.2026, 03:30 Uhr

Ort: Hamburg-Bahrenfeld, Theodorstraße

Seit den frühen Morgenstunden wird der 16-jährige Yahya Mohammad Ahmed Ali aus dem Stadtteil Bahrenfeld vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Foto nach ihm und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Der Vermisste, für den eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, verließ in der Nacht zu heute seine Wohngruppe und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Jugendlichen, der wie folgt beschrieben wird:

- scheinbares Alter: 16 Jahre - circa 185 cm groß - schlanke Statur - schwarze Haare - zuletzt bekleidet mit: weißem T-Shirt, dunkler Hose sowie einer schwarzen, kurzen Jacke

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 124) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jugendlichen geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, können Sie sich auch direkt beim polizeilichen Notruf 110 melden.

