POL-HH: 260114-2. Autofahrerin fährt Fußgängerin in Hamburg-Neugraben-Fischbek an und flüchtet vom Unfallort - Wer kann Hinweise geben?

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 14.01.2026, 06:40 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Cuxhavener Straße/Süderelbebogen

Heute Morgen ist bei einer Kollision mit einem Pkw eine 45-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die mutmaßliche Autofahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des eingesetzten Verkehrsunfall-Teams (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge bog allem Anschein nach eine Frau mit ihrem dunklen, vermutlich schwarzen Pkw vom Süderelbebogen nach rechts in die Cuxhavener Straße ein. Aus noch nicht geklärter Ursache kam es hierbei zu der Kollision mit der aus Richtung Neugrabener Bahnhofstraße kommenden und bei Grün querenden Fußgängerin. Die mutmaßliche Verursacherin, die momentan nicht weiter beschrieben werden kann, fuhr anschließend in Richtung Niedersachsen davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Passantinnen und Passanten, die auf die 45-Jährige aufmerksam geworden waren, verständigten daraufhin die Feuerwehr.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die Fußgängerin unter anderem mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Das VUT übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Die Ermittlungen werden im weiteren Verlauf von der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) geführt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug bzw. der Fahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

