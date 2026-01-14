Polizei Hamburg

POL-HH: 5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 53-jähriger Frau aus Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 09.01.2026, 20:00 Uhr

Ort: Hamburg-Eppendorf, Martinistraße

Seit Montagnachmittag fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 53-jährigen Sylvia E. aus dem Hamburger Stadtteil Eppendorf.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6194743

Der Vermisste wurde heute Nachmittag im Rahmen eines Einsatzes im Stadtteil Bahrenfeld durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind erledigt.

Schl.

