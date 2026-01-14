POL-HH: 5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 53-jähriger Frau aus Hamburg-Eppendorf
Hamburg (ots)
Zeit: seit 09.01.2026, 20:00 Uhr
Ort: Hamburg-Eppendorf, Martinistraße
Seit Montagnachmittag fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach der 53-jährigen Sylvia E. aus dem Hamburger Stadtteil Eppendorf.
Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6194743
Der Vermisste wurde heute Nachmittag im Rahmen eines Einsatzes im Stadtteil Bahrenfeld durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind erledigt.
