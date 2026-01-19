Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Grundschule

Korschenbroich (ots)

Am Wochenende sind eine oder mehrere Personen offenbar in die Räumlichkeiten der Andreas-Grundschule an der Pescher Straße in Korschenbroich eingebrochen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich einer oder mehrere Unbekannte zwischen Freitagnachmittag, 16. Januar, und Sonntag, 18. Januar, 18:30 Uhr über eine Tür, die zum Lehrerzimmer führt, Zugang zum Objekt. Im Inneren wurden mehrere Türen im Verwaltungsbereich der Schule aufgebrochen, Klassenzimmer geöffnet und Schränke und Schubladen durchwühlt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Bargeld gestohlen, eine genaue Schadensaufstellung war bislang nicht möglich.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Bearbeitung des Falls aufgenommen und bereits Hinweise zu den möglichen Verdächtigen ermittelt, denen aktuell nachgegangen wird.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell