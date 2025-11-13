Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festnahme nach Verfolgungsfahrt: Mann wird dem Haftrichter vorgeführt

StädteRegion Aachen/ Kreis Heinsberg (ots)

Am Mittwochmittag (12.11.2025) ist es zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme eines Mannes gekommen. Die Liste der Straftaten, die er begangen hat, ist lang.

Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung am Übacher Weg in Alsdorf stellten Einsatzkräfte der Polizei Aachen gegen 12.30 Uhr einen Verkehrsverstoß (unter anderem wegen des Durchfahrens eines für den Fahrzeugverkehr gesperrten Baustellenbereichs) fest und gaben dem entsprechenden Autofahrer Anhaltezeichen. Der Fahrer missachtete diese und flüchtete in seinem Wagen mit teilweise erheblich erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Übach-Palenberg im benachbarten Kreis Heinsberg. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln. Im Bereich Roermonder Straße/ Friedensstraße (in Übach-Palenberg) stoppte der Mann seine Fahrt und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Die Einsatzkräfte der Polizei holten ihn ein und brachten ihn zu Boden. Dabei wurde der Mann leicht verletzt.

Im Wagen des 33-jährigen Alsdorfers wurden eine größere Menge Marihuana diverse andere Betäubungsmittel, BTM-Utensilien und Geld in szenetypischer Stückelung gefunden. Der Mann und seine 30-jährige Beifahrerin - ebenfalls aus Alsdorf - wurden vorläufig festgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Eine gültige Fahrerlaubnis hat er nicht. Außerdem gehören die Auto-Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug, das darüber hinaus nicht versichert ist.

Die Frau wurde mittlerweile wieder entlassen. Der Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Er wird sich unter anderem wegen eines verbotenen Kfz-Rennens, Straßenverkehrsgefährdung und illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten müssen. (sk)

