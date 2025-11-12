Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Elektronikgeschäft

Gangelt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (12. November) verschafften sich drei bislang unbekannte männliche Täter gegen 1.20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein an der Heinrich-Josef-Otten-Straße gelegenes Elektronikgeschäft. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie aus dem Ladenlokal mehrere Smartphones, Smartwatches und diverses Smartphonezubehör. Alle Männer waren mit dunklen Jogginghosen sowie dunklen Jacken bekleidet. Sie hielten sich nur für kurze Zeit im Geschäft auf und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

