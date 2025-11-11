POL-HS: Einbruch in Kindergarten

Heinsberg (ots) - Unbekannte Personen gelangten in der Rheinertstraße durch die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in die Kellerräume, wo sie zwei Holztüren aufbrachen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 6. November (Donnerstag), 17 Uhr und dem 10. November (Montag), 4.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

