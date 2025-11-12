PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven (ots)

Zwischen Montagabend (10. November), 20 Uhr und Dienstagmorgen (11. November), 6.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen auf der Straße Heidehof Zugang zu einem Pkw und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Kleidungsstücke sowie einen Card Holder mit diversen persönlichen Ausweispapieren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

