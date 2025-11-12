POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Lieck (ots) - In der Straße Rossberg drangen Einbrecher am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag (7. November), 16 Uhr und Montagmorgen (10. November), 6.45 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Kindergartens ein und durchsuchten einen Büroraum nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge machten die Täter allerdings keine Beute. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr