Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwarzes Auto flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Neuss (ots)

Ein 78-jähriger Neusser wurde am Sonntag (18.01.) bei einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Pkw schwer verletzt. Der Pkw flüchtete.

Gegen 14:45 Uhr befuhr der Neusser mit seinem Fahrrad den Radweg der Gielenstraße in Richtung Stephanstraße. Als er an der Ampel in Höhe der Adolf-Flecken-Straße ankommt und diese für ihn grün zeigt, fährt er weiter und überquert die Gielenstraße. Dabei stieß er mit einem aus Richtung Bahnhof kommenden schwarzen Fahrzeug zusammen. Ob dieser das Rotlicht der Ampel auf der Gielenstraße nicht beachtete, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer, welcher mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben wird und eine kurze, schwarze Mütze, einen schwarzen Kapuzenpullover mit heller Aufschrift, eine schwarze Jogginghose und weiße Sneaker getragen haben soll, hielt an, sprach kurz mit dem gestürzten Neusser und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die hinzugerufene Polizei nahm den Unfall auf, sicherte Spuren und fahndete nach dem flüchtigen Pkw. Bisher konnte sie den Unfallverursacher nicht antreffen. Daher bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und zum flüchtigen Fahrzeug samt Fahrer geben können, sich bei der Polizei zu melden. Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de ist die Polizei erreichbar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

