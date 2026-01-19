Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen schwarzen Kia Sportage

Neuss (ots)

Autodiebe haben in der Zeit von Samstag (17.01.), 13:00 Uhr, bis Sonntag (18.01.), 08:00 Uhr, einen schwarzen Kia Sportage an der Rheinallee im Hammfeld gestohlen. Das SUV mit dem Kennzeichen NE-TK 7574 hatte der Fahrzeughalter auf der Straße geparkt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell