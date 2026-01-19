PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher scheitern an Stahltresor

POL-NE: Einbrecher scheitern an Stahltresor
  • Bild-Infos
  • Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15. Januar, 9 Uhr, und Freitag, 16. Januar, 08:30 Uhr, sind unbekannte offenbar in ein Haus am Freesienweg in Kaarst-Nord eingebrochen. Offenbar versuchten die unbekannten Tatverdächtigen zunächst, durch ein Fenster ins Erdgeschoss zu gelangen. Als dies misslang, verschafften sie sich über den Wintergarten im rückwärtigen Teil des Gebäudes Zutritt. Im inneren wurden die Räume durchwühlt. Offenbar wurde auch versucht, einen fest installierter Stahltresor von der zu lösen. Dies misslang jedoch. Nach derzeitigem Kenntnisstand flohen die Verdächtigen ohne Beute. Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich am Donnerstag gegen 18 Uhr an der Gell´sche Straße in Neuss-Holzheim. Der Tatverdächtige hatte offenbar einen Balkon im Hochpattere betreten und versuchte, die Tür zur Wohnung aufzubrechen, als die Bewohnerin gemeinsam mit ihrer zehnjährigen Tochter heimkehrte. Der Einbrecher sah nach aktuellem Kenntnisstand das Kind und flüchtete durch einen Sprung über die Brüstung in unbekannte Richtung. Insgesamt erfasste die Polizei in der dritten Kalenderwoche sieben Einbrüche in Kaarst, fünf in Neuss, jeweils zwei in Grevenbroich, Meerbusch und Korschenbroich sowie einen Fall in Rommerskirchen. Die Polizei rät allen Eigentümern und Mietern zur Sicherung ihrer Häuser und Wohnungen. Kostenlose Beratung, wie dies effizient möglich ist, bietet die Polizei an. Termine können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de vereinbart werden. Unter dieser Erreichbarkeit nimmt das Kriminalkommissariat 14 auch Hinweise zu den Einbrüchen entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 09:21

    POL-NE: Kollisionen zwischen Pkw und Pedelec - Polizei sucht Zeugen

    Grevenbroich (ots) - Am Samstag (17.01.), gegen 08:07 Uhr, war eine 63-jährige Grevenbroicherin mit ihrem Pedelec auf dem Hemmerdener Weg in Richtung Tribünenweg unterwegs und beabsichtigte die Fahrbahn der Friedrichstraße - auf Höhe des dortigen Bahnübergangs - über den dortigen Fahrradweg zu überqueren. Ein unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug den Hemmerdener Weg in Richtung Ortslage Hemmerden und ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 08:07

    POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Selina N.

    Neuss (ots) - Seit Freitag (16.01.), 08:00 Uhr, wird die 12 Jahre alte Selina N. aus Neuss vermisst. Das Mädchen verließ nach einem Streit die Wohnung ihrer Mutter und kehrte nicht wieder zurück. Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Selina N. ist 12 Jahre alt und circa 160 Zentimeter groß. Sie hat eine schlanke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren