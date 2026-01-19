Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher scheitern an Stahltresor

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15. Januar, 9 Uhr, und Freitag, 16. Januar, 08:30 Uhr, sind unbekannte offenbar in ein Haus am Freesienweg in Kaarst-Nord eingebrochen. Offenbar versuchten die unbekannten Tatverdächtigen zunächst, durch ein Fenster ins Erdgeschoss zu gelangen. Als dies misslang, verschafften sie sich über den Wintergarten im rückwärtigen Teil des Gebäudes Zutritt. Im inneren wurden die Räume durchwühlt. Offenbar wurde auch versucht, einen fest installierter Stahltresor von der zu lösen. Dies misslang jedoch. Nach derzeitigem Kenntnisstand flohen die Verdächtigen ohne Beute. Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich am Donnerstag gegen 18 Uhr an der Gell´sche Straße in Neuss-Holzheim. Der Tatverdächtige hatte offenbar einen Balkon im Hochpattere betreten und versuchte, die Tür zur Wohnung aufzubrechen, als die Bewohnerin gemeinsam mit ihrer zehnjährigen Tochter heimkehrte. Der Einbrecher sah nach aktuellem Kenntnisstand das Kind und flüchtete durch einen Sprung über die Brüstung in unbekannte Richtung. Insgesamt erfasste die Polizei in der dritten Kalenderwoche sieben Einbrüche in Kaarst, fünf in Neuss, jeweils zwei in Grevenbroich, Meerbusch und Korschenbroich sowie einen Fall in Rommerskirchen. Die Polizei rät allen Eigentümern und Mietern zur Sicherung ihrer Häuser und Wohnungen. Kostenlose Beratung, wie dies effizient möglich ist, bietet die Polizei an. Termine können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de vereinbart werden. Unter dieser Erreichbarkeit nimmt das Kriminalkommissariat 14 auch Hinweise zu den Einbrüchen entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss