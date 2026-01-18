PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Selina N. ist beendet - Mädchen kehrt wohlbehalten zurück

Neuss (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 17.01.2026, 08:07 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Öffentlichkeitsfahndung nach Selina N." über einen Vermisstenfall aus Neuss.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6198188

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Freitag (16.01.) vermissten Selina N. wird zurückgenommen. Das 12 Jahre alte Mädchen ist zwischenzeitlich wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Wir danken der Öffentlichkeit für die Mithilfe und bitten darum, die im Rahmen der Fahndung verbreiteten Fotos und personenbezogenen Daten nicht weiter zu teilen, sondern diese zu löschen.(sto)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

