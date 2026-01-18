Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Selina N. ist beendet - Mädchen kehrt wohlbehalten zurück
Neuss (ots)
Mit unserer Pressemeldung vom 17.01.2026, 08:07 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Öffentlichkeitsfahndung nach Selina N." über einen Vermisstenfall aus Neuss.
Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6198188
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Freitag (16.01.) vermissten Selina N. wird zurückgenommen. Das 12 Jahre alte Mädchen ist zwischenzeitlich wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.
Wir danken der Öffentlichkeit für die Mithilfe und bitten darum, die im Rahmen der Fahndung verbreiteten Fotos und personenbezogenen Daten nicht weiter zu teilen, sondern diese zu löschen.(sto)
