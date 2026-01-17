Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Selina N.

Neuss (ots)

Seit Freitag (16.01.), 08:00 Uhr, wird die 12 Jahre alte Selina N. aus Neuss vermisst. Das Mädchen verließ nach einem Streit die Wohnung ihrer Mutter und kehrte nicht wieder zurück.

Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Selina N. ist 12 Jahre alt und circa 160 Zentimeter groß. Sie hat eine schlanke Statur, dunkle geflochtene Rastazöpfe und einen dunklen Teint. Bekleidet war das Mädchen mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und führte einen braun-schwarz gestreiften Rucksack mit.

Ein Foto von Selina N. kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter nachfolgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/192027

Hinweis:

Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (sto)

