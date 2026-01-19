Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollisionen zwischen Pkw und Pedelec - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (17.01.), gegen 08:07 Uhr, war eine 63-jährige Grevenbroicherin mit ihrem Pedelec auf dem Hemmerdener Weg in Richtung Tribünenweg unterwegs und beabsichtigte die Fahrbahn der Friedrichstraße - auf Höhe des dortigen Bahnübergangs - über den dortigen Fahrradweg zu überqueren. Ein unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug den Hemmerdener Weg in Richtung Ortslage Hemmerden und beabsichtigte, nach rechts auf die Friedrichstraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen bremste der unbekannte Mann kurz ab, setzte dann aber seine Fahrt zum Abbiegen fort und es kam zu einer Kollision mit der Grevenbroicherin. Die Dame fiel zu Boden. Der unbekannte Fahrzeugführer half ihr auf und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit in Richtung Friedrichstraße.

Bei dem Fahrzeugführer des Kleinwagens in braun oder grau soll es sich um einen älteren Mann mit grauem Haarkranz gehandelt haben. Er soll eine Brille mit braunem Gestell und runden Gläser getragen haben. Er habe eine normale Statur und sei circa 166 Zentimeter groß. Er trug eine blaue Jeans, ein kariertes Hemd und eine dunkle Jacke. Die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite sei komplett gesplittert.

Die Grevenbroicherin verletzte sich schwer.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den flüchtigen Fahrzeugführer.

Personen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Das "unerlaubte Entfernen vom Unfallort" - so der Fachausdruck für Fahrerflucht - kann empfindliche Strafen nach sich ziehen. Im Falle eines Unfalls sollten alle Beteiligten vor Ort verbleiben und die Personalien austauschen. Vor allem, wenn es einen Personenschaden gibt, muss die Polizei hinzugezogen werden, um alles zu regeln.

