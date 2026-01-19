PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollisionen zwischen Pkw und Pedelec - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (17.01.), gegen 08:07 Uhr, war eine 63-jährige Grevenbroicherin mit ihrem Pedelec auf dem Hemmerdener Weg in Richtung Tribünenweg unterwegs und beabsichtigte die Fahrbahn der Friedrichstraße - auf Höhe des dortigen Bahnübergangs - über den dortigen Fahrradweg zu überqueren. Ein unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug den Hemmerdener Weg in Richtung Ortslage Hemmerden und beabsichtigte, nach rechts auf die Friedrichstraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen bremste der unbekannte Mann kurz ab, setzte dann aber seine Fahrt zum Abbiegen fort und es kam zu einer Kollision mit der Grevenbroicherin. Die Dame fiel zu Boden. Der unbekannte Fahrzeugführer half ihr auf und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit in Richtung Friedrichstraße.

Bei dem Fahrzeugführer des Kleinwagens in braun oder grau soll es sich um einen älteren Mann mit grauem Haarkranz gehandelt haben. Er soll eine Brille mit braunem Gestell und runden Gläser getragen haben. Er habe eine normale Statur und sei circa 166 Zentimeter groß. Er trug eine blaue Jeans, ein kariertes Hemd und eine dunkle Jacke. Die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite sei komplett gesplittert.

Die Grevenbroicherin verletzte sich schwer.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den flüchtigen Fahrzeugführer.

Personen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Das "unerlaubte Entfernen vom Unfallort" - so der Fachausdruck für Fahrerflucht - kann empfindliche Strafen nach sich ziehen. Im Falle eines Unfalls sollten alle Beteiligten vor Ort verbleiben und die Personalien austauschen. Vor allem, wenn es einen Personenschaden gibt, muss die Polizei hinzugezogen werden, um alles zu regeln.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 08:07

    POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Selina N.

    Neuss (ots) - Seit Freitag (16.01.), 08:00 Uhr, wird die 12 Jahre alte Selina N. aus Neuss vermisst. Das Mädchen verließ nach einem Streit die Wohnung ihrer Mutter und kehrte nicht wieder zurück. Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Selina N. ist 12 Jahre alt und circa 160 Zentimeter groß. Sie hat eine schlanke ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:43

    POL-NE: Vermisster Senior tot aufgefunden

    Meerbusch (ots) - Mit Pressemeldung Vermisster Mann aus Meerbusch - Öffentlichkeitsfahndung 20.10.2025 - 04:20 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6140677) baten wir um die Unterstützung bei der Suche nach einem 83-jährigen Mann. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person. Am 27.12.2025 wurde durch Spaziergänger eine verstorbene Person in einem Waldstück an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren