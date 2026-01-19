PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zigarettenautomat aufgebrochen

Jüchen (ots)

Anwohner der Keltenstraße wurden in der Nacht zu Sonntag (18.01.) durch einen lauten Knall geweckt und informierten die Polizei.

Diese konnte einen beschädigten Zigarettenautomaten feststellen. Offenbar wurde dieser durch eine Explosion gegen 03:40 Uhr beschädigt und gewaltsam geöffnet. Ein dort abgestelltes Fahrzeug wurde ebenfalls leicht beschädigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach möglichen Tätern verlief erfolglos.

Das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich hat die weiteren Ermittlungen, auch zur Höhe der Beute, übernommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat, den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

