Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe schlagen in Rommerskirchen zu

Rommerskirchen / Grevenbroich (ots)

Am Samstag (17.01.), gegen 04:00 Uhr, meldete ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Kleintransporter und einem Anhänger, auf einem Firmenparkplatz an der Aluminiumstraße in Grevenbroich.

Ermittlungen beim Halter des Kleintransporters ergaben, dass er seinen Peugeot Boxer am Freitag (16.01.), gegen 20:00 Uhr, an der der Uferstraße in Rommerskirchen geparkt hatte. Wenig später, am Freitag (16.01.), gegen 22:00 Uhr hatte auch der Halter des Anhängers sein Fahrzeug an der Anschrift "Kleine Bruchstraße" in Frixheim abgestellt.

Die beiden Tatorte befinden sich etwa 5 Kilometer voneinander entfernt. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Am Samstag (17.01.), gegen 10:00 Uhr, bemerkte dann der Halter eines grauen BMW X5 den Diebstahl seines Wagens. Das SUV mit dem Kennzeichen NE-DF 5 hatte zuletzt am Freitag (16.01.), gegen 21:00 Uhr, in seiner Grundstückseinfahrt an der Straße "Zur Bahnmeisterei" in Eckum gestanden.

Einen BMW 320d haben Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (15.01.), 19:30 Uhr, bis Freitag (16.01.), 08:00 Uhr, an der Straße "Zum Schützengrund" in Butzheim entwendet. Den blauen Kombi mit dem Kennzeichen NE-JS 1283 hatte die Halterin in ihrer Grundstückseinfahrt abgestellt.

Auch in diesen beiden Fällen gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Ermittler prüfen Zusammenhänge zwischen den Taten.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

