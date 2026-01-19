PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Dormagen (ots)

Am Sonntagabend, 18. Januar, erhielt die Polizei Hinweise auf einen Autofahrer, der während der Fahrt Alkohol konsumiert haben soll. Zudem ergab eine Überprüfung, dass das fragliche Kennzeichen als gestohlen gemeldet sein soll. Ein daraufhin entsandter Streifenwagen konnte das verdächtige Fahrzeug gegen kurz vor 20 Uhr auf der B9 feststellen. Der Fahrer floh daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rot zeigende Ampel in Richtung der Ortslage Zons, wo die Beamten zunächst den Sichtkontakt verloren. Eine Fahndung in den umliegenden Ortschaften wurde eingeleitet und der Verdächtige konnte in Stürzelberg wieder angetroffen werden. Erneut ergriff der Fahrzeugführer die Flucht, es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Streifenwagen. Anschließend fuhr der Verdächtige, verfolgt von der Polizei, erneut in Richtung Zons. In der dortigen Eichendorffstraße setzte der Verdächtige plötzlich rückwärts und kollidierte erneut mit einem der eingesetzten Streifenwagen, verließ sein Fahrzeug und flüchtete gemeinsam mit einem Beifahrer fußläufig in Richtung der Theodor-Fontane-Straße. Vor Ort konnte sein Fahrzeug sichergestellt werden, der 30-jährige Beifahrer wurde gefasst und in Gewahrsam genommen. Das Fluchtfahrzeug wurde abgeschleppt. An den Streifenwagen entstand ein Sachschaden, Personen wurden während der Verfolgungsfahrt nicht verletzt. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Fahrzeugführer auch mit Unterstützung einer Drohne verlief erfolglos. Erste Hinweise zu ihm werden ausgewertet. Es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten, dass das Duo möglicherweise auf dem Weg war, Einbrüche zu begehen. Weiterführende Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

  • 19.01.2026 – 12:29

    POL-NE: Polizei sucht Fahrzeugführer nach Kollision mit Radfahrer

    Neuss (ots) - Am Freitag (16.01.) wurde gegen 14:10 Uhr ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw verletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtete. Ein 52-jähriger Radfahrer aus Neuss befuhr die Further Straße und beabsichtigte an der Kreuzung Berliner Platz diese zu überqueren. Nach ersten Erkenntnissen bog zeitglich ein Pkw, vermutlich braunes Fahrzeug, von der Further ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:28

    POL-NE: Schwarzes Auto flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer

    Neuss (ots) - Ein 78-jähriger Neusser wurde am Sonntag (18.01.) bei einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Pkw schwer verletzt. Der Pkw flüchtete. Gegen 14:45 Uhr befuhr der Neusser mit seinem Fahrrad den Radweg der Gielenstraße in Richtung Stephanstraße. Als er an der Ampel in Höhe der Adolf-Flecken-Straße ankommt und diese für ihn grün zeigt, fährt er weiter und überquert die Gielenstraße. Dabei stieß er ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:24

    POL-NE: Autodiebe schlagen in Rommerskirchen zu

    Rommerskirchen / Grevenbroich (ots) - Am Samstag (17.01.), gegen 04:00 Uhr, meldete ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Kleintransporter und einem Anhänger, auf einem Firmenparkplatz an der Aluminiumstraße in Grevenbroich. Ermittlungen beim Halter des Kleintransporters ergaben, dass er seinen Peugeot Boxer am Freitag (16.01.), gegen 20:00 Uhr, an der der Uferstraße in Rommerskirchen geparkt ...

    mehr
