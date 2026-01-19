Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Dormagen (ots)

Am Sonntagabend, 18. Januar, erhielt die Polizei Hinweise auf einen Autofahrer, der während der Fahrt Alkohol konsumiert haben soll. Zudem ergab eine Überprüfung, dass das fragliche Kennzeichen als gestohlen gemeldet sein soll. Ein daraufhin entsandter Streifenwagen konnte das verdächtige Fahrzeug gegen kurz vor 20 Uhr auf der B9 feststellen. Der Fahrer floh daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rot zeigende Ampel in Richtung der Ortslage Zons, wo die Beamten zunächst den Sichtkontakt verloren. Eine Fahndung in den umliegenden Ortschaften wurde eingeleitet und der Verdächtige konnte in Stürzelberg wieder angetroffen werden. Erneut ergriff der Fahrzeugführer die Flucht, es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Streifenwagen. Anschließend fuhr der Verdächtige, verfolgt von der Polizei, erneut in Richtung Zons. In der dortigen Eichendorffstraße setzte der Verdächtige plötzlich rückwärts und kollidierte erneut mit einem der eingesetzten Streifenwagen, verließ sein Fahrzeug und flüchtete gemeinsam mit einem Beifahrer fußläufig in Richtung der Theodor-Fontane-Straße. Vor Ort konnte sein Fahrzeug sichergestellt werden, der 30-jährige Beifahrer wurde gefasst und in Gewahrsam genommen. Das Fluchtfahrzeug wurde abgeschleppt. An den Streifenwagen entstand ein Sachschaden, Personen wurden während der Verfolgungsfahrt nicht verletzt. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Fahrzeugführer auch mit Unterstützung einer Drohne verlief erfolglos. Erste Hinweise zu ihm werden ausgewertet. Es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten, dass das Duo möglicherweise auf dem Weg war, Einbrüche zu begehen. Weiterführende Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell