Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Fahrzeugführer nach Kollision mit Radfahrer

Neuss (ots)

Am Freitag (16.01.) wurde gegen 14:10 Uhr ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw verletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtete.

Ein 52-jähriger Radfahrer aus Neuss befuhr die Further Straße und beabsichtigte an der Kreuzung Berliner Platz diese zu überqueren. Nach ersten Erkenntnissen bog zeitglich ein Pkw, vermutlich braunes Fahrzeug, von der Further Straße nach rechts auf den Berliner Platz ab und stieß mit dem Neusser zusammen. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Hinweise zum Fahrzeug und Fahrer geben können. Unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei diese Hinweise entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

