POL-NE: Polizei sucht Fahrzeugführer nach Kollision mit Radfahrer

Neuss (ots)

Am Freitag (16.01.) wurde gegen 14:10 Uhr ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw verletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtete.

Ein 52-jähriger Radfahrer aus Neuss befuhr die Further Straße und beabsichtigte an der Kreuzung Berliner Platz diese zu überqueren. Nach ersten Erkenntnissen bog zeitglich ein Pkw, vermutlich braunes Fahrzeug, von der Further Straße nach rechts auf den Berliner Platz ab und stieß mit dem Neusser zusammen. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Hinweise zum Fahrzeug und Fahrer geben können. Unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei diese Hinweise entgegen.

