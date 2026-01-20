PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerer Unfall auf der Bergheimer Straße

Neuss (ots)

Am Dienstagmittag gegen 11:40 Uhr hat sich auf der Bergheimer Straße in Neuss-Reuschenberg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 79-Jähriger schwer verletzt wurde.

Der Senior war nach bisherigem Stand der Erkenntnisse in Fahrtrichtung Speck unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Sein Pkw kollidierte mit einem Lkw, der in die Gegenrichtung fuhr. Der 79-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Er verletzte sich bei dem Unfall schwer, es bestand Lebensgefahr.

Der 46-jährige Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen wurde, wurde die Bergheimer Straße für den Verkehr gesperrt. Die Unfallstelle wurde unter anderem mit einer Drohne erfasst.

Die Ermittlungen zu Unfallursache und -hergang durch das Verkehrskommissariat 1 dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

