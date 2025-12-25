Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brennendes Weihnachtsgesteck in Stuttgart-Riedenberg

Stuttgart (ots)

- Brand konnte schnell gelöscht werden

- Keine verletzten Personen

- Brandschutztipps der Feuerwehr für ein sicheres Weihnachten

In der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtsfeiertag alarmierten Anwohner gegen 00:55 Uhr die Feuerwehr in die Schemppstraße in Stuttgart-Riedenberg. Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits Feuerschein in einer Wohnung sichtbar. Ein Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Riedenberg, konnte sich über einen Balkon Zutritt zur Wohnung verschaffen und das brennende Weihnachtsgesteck ablöschen. Die Absuche der komplett verrauchten Wohnung blieb zum Glück erfolglos - es kam zu keinen verletzten Personen.

Das kein größerer Schaden entstand, ist den installierten Heimrauchmeldern und dem umsichtigen Verhalten der Nachbarn zu verdanken. Abschließend wurde das Gebäude auf eine Brand-/ Rauchausbreitung kontrolliert und das Gebäude durch die Feuerwehr mit einem maschinellen Lüfter belüftet.

Die Feuerwehr Stuttgart weist auf die Brandgefahren in der Advents- und Weihnachtszeit hin. Insbesondere nachdem Adventskränze und Weihnachtsbäume immer trockener werden und Kerzen immer weiter runterbrennen. Brandschutztipps sind über die folgende Pressemitteilung abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/161590/6173567

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell