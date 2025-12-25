FW Stuttgart: Brennendes Weihnachtsgesteck in Stuttgart-Riedenberg
Stuttgart (ots)
- Brand konnte schnell gelöscht werden
- Keine verletzten Personen
- Brandschutztipps der Feuerwehr für ein sicheres Weihnachten
In der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtsfeiertag alarmierten Anwohner gegen 00:55 Uhr die Feuerwehr in die Schemppstraße in Stuttgart-Riedenberg. Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits Feuerschein in einer Wohnung sichtbar. Ein Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Riedenberg, konnte sich über einen Balkon Zutritt zur Wohnung verschaffen und das brennende Weihnachtsgesteck ablöschen. Die Absuche der komplett verrauchten Wohnung blieb zum Glück erfolglos - es kam zu keinen verletzten Personen.
Das kein größerer Schaden entstand, ist den installierten Heimrauchmeldern und dem umsichtigen Verhalten der Nachbarn zu verdanken. Abschließend wurde das Gebäude auf eine Brand-/ Rauchausbreitung kontrolliert und das Gebäude durch die Feuerwehr mit einem maschinellen Lüfter belüftet.
Die Feuerwehr Stuttgart weist auf die Brandgefahren in der Advents- und Weihnachtszeit hin. Insbesondere nachdem Adventskränze und Weihnachtsbäume immer trockener werden und Kerzen immer weiter runterbrennen. Brandschutztipps sind über die folgende Pressemitteilung abrufbar:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/161590/6173567
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de
Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell