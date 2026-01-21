Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Grevenbroich (ots)

Im Grevenbroicher Stadtteil Gustorf ist es in der Nacht zu Mittwoch, 21. Januar, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 30-Jährger kurz nach 1 Uhr in der Nacht die Provinzstraße in Fahrtrichtung der Ortsmitte Gustorf. Er beabsichtigte, am Straßenrand geparkten Fahrzeugen auszuweichen und kam dabei auf die Spur des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 22-Jährigen, welches in Richtung Elsen unterwegs war. Sowohl der 22-Jährge als auch sein 21-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, der 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da während der Unfallaufnahme der Verdacht einer Alkoholisierung aufkam und durch einen Test vor Ort erhärtet wurde, wurde ihm außerdem eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weiterführende Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Außerdem erinnert die Polizei an die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr. Im berauschten Zustand können Geschwindigkeiten und Abstände nicht mehr richtig eingeschätzt werden, was fatale Folgen haben kann. Deswegen droht bereits bei niedrigen Alkoholwerten eine Strafe, wenn etwa ein Unfall verursacht oder ein auffälliges Fahrverhalten beobachtet wird.

