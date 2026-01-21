PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Grevenbroich (ots)

Im Grevenbroicher Stadtteil Gustorf ist es in der Nacht zu Mittwoch, 21. Januar, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 30-Jährger kurz nach 1 Uhr in der Nacht die Provinzstraße in Fahrtrichtung der Ortsmitte Gustorf. Er beabsichtigte, am Straßenrand geparkten Fahrzeugen auszuweichen und kam dabei auf die Spur des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 22-Jährigen, welches in Richtung Elsen unterwegs war. Sowohl der 22-Jährge als auch sein 21-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, der 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da während der Unfallaufnahme der Verdacht einer Alkoholisierung aufkam und durch einen Test vor Ort erhärtet wurde, wurde ihm außerdem eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weiterführende Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Außerdem erinnert die Polizei an die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr. Im berauschten Zustand können Geschwindigkeiten und Abstände nicht mehr richtig eingeschätzt werden, was fatale Folgen haben kann. Deswegen droht bereits bei niedrigen Alkoholwerten eine Strafe, wenn etwa ein Unfall verursacht oder ein auffälliges Fahrverhalten beobachtet wird.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 15:13

    POL-NE: Berauschte Flucht vor der Polizei endet am Baum

    Neuss (ots) - Am Montag, 19. Januar, beabsichtigte ein Beamter der Motorradstaffel der Neusser Polizei, einen 38-jährigen Pkw-Fahrer in Neuss zu kontrollieren. Das Anhaltesignal wurde zunächst im Bereich der Kanalstraße / Kaiser-Friedrich-Straße gegeben, als der Verkehrsteilnehmer nicht reagierte, schloss der Motorradpolizist auf Höhe der Drususallee zu ihm auf und wies den Dormagener an, rechts zu halten. Dieser ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:55

    POL-NE: Schwerer Unfall auf der Bergheimer Straße

    Neuss (ots) - Am Dienstagmittag gegen 11:40 Uhr hat sich auf der Bergheimer Straße in Neuss-Reuschenberg ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 79-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Senior war nach bisherigem Stand der Erkenntnisse in Fahrtrichtung Speck unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Sein Pkw kollidierte mit einem Lkw, der in die ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:00

    POL-NE: Neuorganisation der Polizeikräfte im Kreis gewährleistet effizienteren und flexibleren Einsatz Landrätin Katharina Reinhold: "Sicherheit hat für mich oberste Priorität"

    Rhein-Kreis Neuss (ots) - Im Rahmen einer umfassenden Untersuchung der personellen und organisatorischen Einsatzstrukturen der Polizei im Kreisgebiet wurden die bestehenden Kräfteverteilungen und Einsatzbelastungen der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss analysiert. Ziel dieser Untersuchung ist es, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren