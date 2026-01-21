PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher kommt über den Balkon

Grevenbroich (ots)

Ein Einbrecher hat am Dienstag (20.01.), gegen 20:10 Uhr, die Balkontür im ersten Obergeschoss eines Reihenhauses an der Stifterstraße in Kapellen aufgehebelt. Auch an den angrenzenden Fenstern befanden sich Hebelspuren.

Die Bewohnerin des Hauses war durch Geräusche aus dem Obergeschoss aufmerksam geworden. Als die Frau nach dem Rechten sah, türmte eine dunkel gekleidete Person über den Balkon und den Garten der Nachbarn.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht auf die Spur des Unbekannten.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Den Betroffenen eines Wohnungseinbruchs stehen neben den Beratern für Einbruchschutz auch die Opferschützer der Polizei mit Rat und Tat zur Seite. Kontakt und Information unter 02131 300-0 oder im Internet unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/kriminalpraevention-und-opferschutz-im-rhein-kreis-neuss.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

