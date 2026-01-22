PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugin

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (21.01.), gegen 19:20 Uhr, machte eine unbekannte Frau in einem weißen Mercedes an der Maubisstraße in Kaarst auf sich aufmerksam und gab bei der Polizei an, dass sie beobachtet habe, wie ein Pkw soeben ein geparktes Fahrzeug gestreift habe. Die Dame gab auch an, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen grauen Pkw gehandelt haben soll, welcher nach dem Touchieren die Fahrt fortsetzte. Die eingesetzten Beamten konnte auf der Neusser Straße / Maubisstraße das beschriebene Fahrzeug antreffen und die 76-jährige Fahrzeugführerin kontrollieren. An ihrem Fahrzeug konnten frische Unfallspuren festgestellt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Zeugen, welche die Polizei über das Geschehen informiert hatte.

Diese wird gebeten sich bei der Polizei unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 09:43

    POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten

    Neuss (ots) - Am Dienstag, 13. Januar, ist es am Kreisverkehr zwischen den Straßen An der Norf, Am Goldberg und Schnellenbergstraße in Neuss zu einem Unfall gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen querte eine 22-Jährige dort gegen 16:30 Uhr einen Fußgängerüberweg vor einem Friseur-Geschäft, als sie von einem von links kommendem Fahrzeug touchiert wurde, wobei die Frau verletzt wurde. Der Autofahrer soll ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 09:08

    POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

    Grevenbroich (ots) - Im Grevenbroicher Stadtteil Gustorf ist es in der Nacht zu Mittwoch, 21. Januar, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 30-Jährger kurz nach 1 Uhr in der Nacht die Provinzstraße in Fahrtrichtung der Ortsmitte Gustorf. Er beabsichtigte, am Straßenrand geparkten Fahrzeugen auszuweichen und kam dabei auf die Spur des Gegenverkehrs. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren