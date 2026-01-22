Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugin

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (21.01.), gegen 19:20 Uhr, machte eine unbekannte Frau in einem weißen Mercedes an der Maubisstraße in Kaarst auf sich aufmerksam und gab bei der Polizei an, dass sie beobachtet habe, wie ein Pkw soeben ein geparktes Fahrzeug gestreift habe. Die Dame gab auch an, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen grauen Pkw gehandelt haben soll, welcher nach dem Touchieren die Fahrt fortsetzte. Die eingesetzten Beamten konnte auf der Neusser Straße / Maubisstraße das beschriebene Fahrzeug antreffen und die 76-jährige Fahrzeugführerin kontrollieren. An ihrem Fahrzeug konnten frische Unfallspuren festgestellt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Zeugen, welche die Polizei über das Geschehen informiert hatte.

Diese wird gebeten sich bei der Polizei unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

