Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in Wohnung

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (22.01.), gegen 18:20 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Knechtstedener Straße Rauch aus einer dortigen Wohnung.

Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer und konnte ein übertreten der Flammen verhindern.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt der Entstehung des Feuers nicht zu Hause.

Die Wohnung ist unbewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

